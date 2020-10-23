ترامب: بايدن عليه توضيح موقفه بشأن قضايا الفساد المالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، توضيح موقفه بشأن قضايا الفساد المالي.

وأضاف خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع بايدن: " بايدن حصل على أموال طائلة من الصين، وحسابي المصرفي في الصين تم فتحه في 2013 لكنه أغلق في 2015 قبل خوض سباق الرئاسة".

وتابع: "الديمقراطيون تجسسوا على حملتي الانتخابية ورصدوا 40 مليون دولار من أجل ذلك".

واستطرد: "دفعت ملايين الدولارات كضرائب ولا أجلب أموالا من الصين وأوكرانيا كما فعل المرشح جو بايدن".

وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".

ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ويشكّل هذا الرقم نحو 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.