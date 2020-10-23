بايدن: سأضع حدًا لفيروس كورونا حال فوزي بالرئاسة

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكي، جو بايدن، إنه سيضع حدًا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بايدن خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "توفير الموارد أمر ضروري لمواجهة كورونا".

وتابع: "أضع حدا لفيروس كورونا ولن أقوم بإغلاق اقتصاد بلادنا".

واستطرد: " ترامب علم بمدى خطوة فيروس كورونا في يناير ورغم ذلك لم يخبر الشعب الأمريكي بهذا".

وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".

ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ويشكّل هذا الرقم نحو 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.