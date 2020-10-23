دبي تطل على العالم.. برقم قياسي جديد

بأضواء متعددة الألوان ومضخات قوية تدفع المياه عاليا في السماء، سجلت أحدث منطقة جذب في الإمارات رقما قياسيا كأكبر نافورة في العالم.
وكشفت الإمارات النقاب عن نافورة النخلة الواقعة في (ذي بوينت) بمنطقة نخلة الجميرة، الواجهة البحرية لدبي، في فعالية جرى بثها مباشرة حول العالم ليل الخميس.
وقالت مديرة الأصول في نخيل مولز المطورة للنافورة، جيل سانجستر، إنها تقع على مساحة 1300 متر مربع من مياه البحر.
وأضافت أنها تحتوي على 128 مضخة فائقة القدرة تدفع المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.
ودخلت نافورة النخلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر نافورة في العالم، حيث استحوذت على اللقب من نافورة بانبو مونلايترينبو في كوريا الجنوبية.
وهذه هي النافورة الوحيدة المتعددة الألوان في دبي، وهي مزينة بأكثر من 3 آلاف من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء(ليد) ومزودة بأدوات للتحكم في درجة اللون والبريق.
والنافورة المفتوحة للجمهور على مدار العام مصممة بحيث تؤدي عروضا مائية راقصة لمدة 3 دقائق كل 30 دقيقة.
وتقع "نافورة النخلة" التي تغطي مساحة 14366 قدما مربعا، في منطقة تسوق في نخلة جميرا، الجزيرة الاصطناعية في الإمارة.
والشهر الماضي حطم الفنان البريطاني، ساشا جفري، في دبي أيضا الرقم القياسي لأكبر لوحة فنية بمساحة 1595 مترا مربعا، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقال الفنان (44 عاما) إنه يأمل في جمع 30 مليون دولار لتمويل مبادرات في مجال الصحة والتعليم للأطفال في المناطق الفقيرة من العالم.
وتملك دبي المعروفة بأبراجها الشاهقة، عددا من الأرقام القياسية، بما في ذلك برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، وأسرع سيارة شرطة من طراز بوغاتي فيرون.
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