وبحسب الوزارة، فأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 602 فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالى إلى 117306 حالة.
والهند، تعد فى المرتبة الثانية أيضا من حيث عدد من الإصابات بكورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، التى يبلغ عدد الإصابات بها 8.3 مليون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 54366 إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يتجاوز 7.8 مليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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