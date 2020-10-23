الهند تسجل 54366 إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يتجاوز 7.8 مليون حالة

وبحسب الوزارة، فأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 602 فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالى إلى 117306 حالة.

والهند، تعد فى المرتبة الثانية أيضا من حيث عدد من الإصابات بكورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، التى يبلغ عدد الإصابات بها 8.3 مليون.