شركة تركية تسعى للاستحواذ على ميناء حيفا الإسرائيلى

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية، أكد مطلعون أن شركة "يلدريم هولدينج ايه إس ـ Yildirim Holding AS" التركية تسعى للاستحواذ على حصة الأغلبية فى الميناء الإسرائيلى.

وقالت مصادر لـ"بلومبرج" إن المعلومات شبه السرية، أو على الأقل ليست معلومات للعامة، لذا طلبوا حجب هوياتهم.

وأضاف التقرير أن ذلك الأمر يأتى فى إطار سعى الشركة التركية إلى الانضمام إلى مجموعة أكبر 10 مشغلين لمحطات الحاويات فى العالم بحلول 2025.

وأوضح أن "إيلى تيلس، مدير كبير فى عمليات الموانئ والسكك الحديدية الإسرائيلية، يسعى إلى تجميع تحالف مستثمرين، بقيادته وبالاشتراك مع (جريستون لوجيستيكس ـ GraeStone Logistics) الأمريكية، و(جلوبال بورتس هولدينج ـ Global Ports Holding) المسجلة فى لندن، والمملوكة لـ جلوبال يتريم ـ Global Yatirim التركية للفوز بإدارة ميناء حيفا".

وتأمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى فىي إتمام صفقة لخصخصة ميناء حيفا مقابل مليارى شيكل ـ ما يعادل 590 مليون دولار.