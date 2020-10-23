مسؤول إسرائيلي: تطبيع العلاقات مع السعودية قريبًا

أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير، أن السعودية ستنضم إلى المفاوضات العلنية قريبًا حول التطبيع،لافتا إلى أن التطبيع مع السودان سيعلن عنه خلال أيام بحسب القناة 12 العبرية.

ووردت تصريحات المسؤول الإسرائيلي تعليقًا على انتهاء زيارة خاطفة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إلى واشنطن.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن جانتس بحث مع نظيره الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل جراء صفقة طائرات إف 35 بين إسرائيل والإمارات.

وبحث جانتس الحصول على طائرات مقاتلة ومروحيات وأنظمة دفاع جوي وبرامج تسلّح خاصّة تحافظ على التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة، بحسب ما قال المسؤول الإسرائيلي.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بمزيد من السلاح تعويضًا عن صفقات مقبلة مع الدول العربية في إطار "اتفاقيات السلام" الموقعة مؤخرًا.

كما تطرقت مباحثات واشنطن إلى استمرار التعاون الاستخباراتي والعملياتي.

ومن المقرّر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إسرائيل خلال الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الموساد، يوسي كوهين، الأسبوع الجاري، "إن هناك جهودًا كبيرة في الساحة السعودية للتطبيع مع إسرائيل، ونأمل أن ينتج عنه شيء ما".