بعد قصف عسقلان.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ

اتهم الجيش الإسرائيلي، حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على مدينة عسقلان الليلة الماضية، معتبرة أن الحركة هي المسؤول عن إطلاق تلك الصواريخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن التقديرات هذا الصباح في الجيش أن منظمة الجهاد هي من أطلق الصواريخ على عسقلان الليلة الماضية".

وأضافت: "في القيادة الجنوبية وسلاح الجو قصفوا الليلة من بين عدة أهداف المدخل الخلفي لنفق حماس الذي تم الكشف عنه هذا الأسبوع بين خان يونس وكيسوفيم".