أمير الكويت يعزي ملك كمبوديا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي اجتاحت عددا من المقاطعات والمدن في كمبوديا.

وأسفرت الفيضانات والانزلاقات الأرضية عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين وتشريد الآلاف راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما ارسل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي اجتاحت عددا من المقاطعات والمدن في كمبوديا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.