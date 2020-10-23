ترامب: لم أتلق أموالا من روسيا.. وبايدن حصل على 3.5 مليون دولار من موسكو

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن مبلغ مالي قال إن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، تلقاه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، خلال المناظرة الثانية والأخيرة مع بايدن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن بايدن حصل على نقود من روسيا عن طريق فلاديمير بوتين،لافتا إلى أنه لم يتلق أبدًا أموال من روسيا وكذلك أوكرانيا والصين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف ترامب: "جو حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا. لقد وصلوا إليه من خلال بوتين لأنه كان لديه علاقة جيدة مع عمدة موسكو السابق. انت حصلت على 3.5 مليون دولار، عائلتك حصلت على 35 مليون دولار. في وقت ما عليك أن تبرر ذلك. يجب عليك أن تبرر موقفك أمام الأمريكيين. يمكنك فعل ذلك الآن على الهواء".

من جانبه نفى بايدن إدعاءات ترامب وأنكر حصوله على أي أموال من روسيا أو الصين أو أوكرانيا، قائلًا: "أنا لم آخذ فلسًا واحدًا من أي دولة".

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف يسعيان لرفع السرية عن وثيقة تشكك في استنتاجات الاستخبارات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقالت وكالة "رويترز"، إنها اطلعت على رسالة مؤرخة في 15 أكتوبر، وجهها مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف إلى المفتش العام لشؤون أجهزة الاستخبارات، قال فيها إنه يريد رفع السرية عن الوثيقة بطلب من كبير الجمهوريين في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب ديفين نونيس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحديث يدور عن وثيقة سرية تشكك في استنتاجات الاستخبارات الأمريكية الصادرة في عام 2017، وتقول إن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 للمساعدة على انتخاب ترامب.