إسرائيل والسودان يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات

توصل السودان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق مبدئي لوقف العدائيات، وبدء خطوات تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما.

وقال مصدر سوداني رفيع المستوى،في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم: إن هذا الاتفاق أنجز خلال اجتماع مع وفد أمريكي - إسرائيلي كبير عقد في الخرطوم أول أمس الأربعاء.

وعقد الجانبان اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتم بحث تفاصيل صفقة واسعة تشمل شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، وتخصيص مساعدات مالية للسودان، وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول السوداني أن الأطراف تعمل حاليًا على إتمام إجراءات لتحديد موعد ومكان وطريقة الإعلان عن الاتفاق، وترتيب محادثة هاتفية رباعية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والبرهان وحمدوك، للاتفاق على الصيغة النهائية للبيان، سيعلن تفاصيله الرئيس ترامب خلال الأيام المقبلة.