استدعاء رئيسى فيسبوك وتويتر فى مجلس الشيوخ الأمريكى

ووفقًا لما كشف عنه السيناتور الجمهورى تيد كروز، فقد صوتت اللجنة التى يسيطر عليها الحزب الجمهورى، على استدعاء المدير التنفيذى لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، والمدير التنفيذى لموقع تويتر، جاك دورسى.

وكتب كروز عبر تويتر: "لعبت السلطة برؤوس الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويتعين محاسبتهم على التدخل فى الانتخابات".

وكان زوكربيرج ودورسى واجها بالفعل ساعات من الاستجواب من قبل نواب الكونجرس الأمريكى، حيث يتهم الجمهوريون الشركتين بقمع الأصوات المحافظة. وتصاعدت وتيرة هذه الاتهامات الأسبوع الماضى، عندما عملت الشركتان على الحد من انتشار تقرير صحفى لصحيفة "نيويورك بوست" عن المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

ويستند تقرير "نيويورك بوست" بالأساس إلى مجموعة رسائل بريد إلكترونى من جهاز كمبيوتر محمول خاص بنجل بايدن، هانتر بايدن، الذى تركه للإصلاح لدى مركز صيانة، ويكشف ذلك التقرير عن أن بايدن الأب استغل منصبه السابق نائبًا للرئيس الأمريكى لإثراء إبنه.

ومنعت تويتر المستخدمين من مشاركة التقرير فى البداية، بزعم أنه "ينتهك سياستها حول المواد التى تتعرض للقرصنة"، ولكنها أوضحت لاحقًا أنها رفعت حظر مشاركة مثل هذه المواد، ما لم ينشرها مباشرة القراصنة. بينما قالت فيسبوك إنها "ستحد من توزيع التقرير حتى التحقق منه".

تلك الخطوة أثارت هجومًا مباشرًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد تويتر، متهمًا المنصة بمحاولة الدفاع عن خصمه الديمقراطى فى الانتخابات.