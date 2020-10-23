ووفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السفير الإيرانى إيراج مسجدى، أشرف على برنامج لتدريب هذه الميليشيات ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات، قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف فى العراق".
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مسجدى كان "مستشارًا وثيقًا" للقائد السابق لفيلق القدس، قوة النخبة المسؤولة عن العمليات الخارجية فى الحرس الثورى الإيرانى، الجنرال قاسم سليمانى الذى اغتالته الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد فى يناير الماضى.
وأضافت الوزارة أن مسجدى استخدم منصبه كسفير "لإخفاء تحويلات مالية لصالح فيلق القدس". وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: إن "النظام الإيرانى يهدد أمن العراق وسيادته بتعيين مسؤولين من فيلق القدس فى الحرس الثورى سفراء فى المنطقة لإدارة سياسته الخارجية المزعزعة للاستقرار".
كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من كبار مسؤولى حزب الله الشيعى اللبنانى، الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادى، قائلة إن فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأمريكية فى بيروت فى 23 أكتوبر 1983.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تفرض عقوبات على سفير إيران فى بغداد ومسؤولين بحزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.