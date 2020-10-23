واشنطن تفرض عقوبات على سفير إيران فى بغداد ومسؤولين بحزب الله

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على السفير الإيرانى لدى بغداد، إيراج مسجدى، متهمة إياه بالسعى لزعزعة استقرار العراق، وارتباطه بعلاقات مع الميليشيات العراقية، إضافة إلى فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولى حزب الله الشيعى اللبنانى، وهما عضوا المجلس المركزى للحزب، الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادى.





ووفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السفير الإيرانى إيراج مسجدى، أشرف على برنامج لتدريب هذه الميليشيات ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات، قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف فى العراق".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مسجدى كان "مستشارًا وثيقًا" للقائد السابق لفيلق القدس، قوة النخبة المسؤولة عن العمليات الخارجية فى الحرس الثورى الإيرانى، الجنرال قاسم سليمانى الذى اغتالته الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد فى يناير الماضى.

وأضافت الوزارة أن مسجدى استخدم منصبه كسفير "لإخفاء تحويلات مالية لصالح فيلق القدس". وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: إن "النظام الإيرانى يهدد أمن العراق وسيادته بتعيين مسؤولين من فيلق القدس فى الحرس الثورى سفراء فى المنطقة لإدارة سياسته الخارجية المزعزعة للاستقرار".

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من كبار مسؤولى حزب الله الشيعى اللبنانى، الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادى، قائلة إن فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأمريكية فى بيروت فى 23 أكتوبر 1983.