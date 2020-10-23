الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير عربي من الخليج

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد سعيد محمد خان سفيرا لجمهورية باكستان، وتركي بن محمود البوسعيدي سفيرا لسلطنة عمان لدى دمشق. واستقبل الأسد، السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية. وتم استقبال السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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