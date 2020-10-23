بإجمالي مليون و480 ألفا و646 حالة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 283 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية سجلتها البلاد منذ بدء الجائحة.

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا ارتفع إلى مليون و480 ألفا و646 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 25,525 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح المركز أن هناك 4,870 حالة إصابة من بين الحالات الجديدة المسجلة لا تعاني من أي أعراض، مشيرة إلى أن معدل الإصابات خلال يوم ارتفع بنسبة 1.2%.

وأشار المركز إلى أن العاصمة الروسية موسكو وحدها سجلت 5478 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال يوم في سان بطرسبورج 710 إصابات وضواحي موسكو 472 حالة.

في سياق متصل، أكد المركز تسجيل 11,263 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و119 ألفا و251 شخصًا.