لن تستقبل وافدين جدد.. الكويت تلغي قائمة الدول المحظورة وتحدد شرط دخول البلاد

كشفت صحيفة الراي الكويتية أنه تم وضع خطة لعودة الوافدين إلي الكويت من جديد حيث تم الاتفاق علي إلغاء مسمى قائمة الـ 34 دولة المحظورة، وتصنيف تلك الدول إلى فئتين الأولى منخفضة الخطورة (أ)، والثانية عالية الخطورة (ب) بحسب تقييم السلطات الصحية في الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن عودة الوافدين عبر الرحلات المباشرة ستكون مقتصرة على من يحملون إقامات سارية فقط، وهو ما يعني أن العائدين هم الأشخاص الذين لديهم وظيفة قائمة ومصدر دخل ومكان مناسب يتم عزلهم منزليًا فيه.

وأفادت الصحيفة بأن العزل المنزلي هو الخيار الأول لكل العائدين إذا توافرت الشروط المطلوبة لعزلهم بصورة صحية، أما إذا لم يقدم العائد ما يثبت توافر مكان صحي مناسب، فسيتم إلزامه بالعزل المؤسسي مع تحمله لكل التكاليف المطلوبة حتى انتهاء فترة الحجر الإلزامي.

وأشارت الصحيفة إلى ان الخطة تقضي عدم تحمل الدولة أي تكاليف في مقابل عودة المقيمين، إذ يتحمل العائد من الخارج أي تكاليف تنشأ عن رحلة عودته سواء للفحوصات أو الحجر وغيرها.

وألمحت الي ان موعد دخول الخطة حيز النفاذ لم يحدد بعد بصورة نهائية، إلا أنه رهن بعمليات فنية خاصة بالربط بين الجهات المختلفة التي ستشرف على العودة، ووفق ما تحدده السلطات الصحية من إجراءات.

وذكرت الصحيفة أنه فيما يتعلق بمرافق الفحص عند وصول المسافرين، يتم توفير طاقم طبي لأخذ المسحات من المسافرين القادمين عبر كل مبنى ركاب في مطار الكويت الدولي، ويتم تسجيل بيانات المسافر وجمع عينات المسحات لفحص PCR من المسافرين الذين تنطبق عليهم الشروط. وبذلك، تتوافر ثلاثة مراكز لفحص المسافرين القادمين، في كل من مبنى الركاب T1 وT4 وT5.

وقالت الصحيفة ان إدارة تشغيل المبنى تتولي مسؤولية التعاقد مع المراكز المعتمدة والتنسيق مع شركات الطيران لضمان الحصول على جميع البيانات اللازمة حيث يمكن الدخول في اتفاقية مشتركة أو منفصلة مع أي مختبر معتمد من قِبل وزارة الصحة للقيام بفحوصات PCR.

أما عن تسجيل البيانات والمراقبة، كشفت الصحيفة انه تتم تهيئة تطبيق وزارة الصحة «شلونك» بحيث يكون التطبيق الوحيد والإلزامي والمصدر المركزي لجمع بيانات المسافرين والتحقق من التزامهم بالحجر المنزلي حيث يكون ذلك من خلال إدخال بيانات القادمين (الاسم حسب الجواز، رقم البطاقة المدنية، رقم الجواز، رقم التلفون النقال، رقم الرحلة، بلد القدوم) الكترونيًا بما في ذلك اجهزة الخدمة الذاتية الى قاعدة بيانات تطبيق وزارة الصحة للركاب الذين صعدوا الطائرة وتحميل نتيجة فحص PCR الصادر من دولة المنشأ.

كما يتم تحديد مدة الحجر المنزلي وتاريخ انتهائه عند وصول المسافر وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الصحة، بجانب أخذ مسحة لفحص PCR ثانٍ في المطار عند الوصول من قِبل الطاقم الطبي للمختبر المعتمد من قِبل وزارة الصحة وتحميل نتيجته في نظام «شلونك» (إذا كان ينطبق) بالإضافة الي إجراء فحص PCR الاخير من قِبل المختبر المعتمد بعد انتهاء فترة الحجر وتحميل نتيجته في نظام «شلونك».