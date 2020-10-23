أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أن آثار مرض "كوفيد-19" يمكن رصدها بنجاح في مياه الصرف الصحي، مما يساعد في تنبيه مسؤولي الصحة مبكرا بشأن حالات التفشي المحلية للفيروس.
وتم تدشين هذا المشروع في يونيو في بادئ الأمر، وأثبت الآن أنه من الممكن رصد جزئيات من المادة الجينية للفيروس في مياه الصرف الصحي، مما يوضح إن كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في مجتمع محلي أو مؤسسة ما.
وقالت الحكومة إن هذا سيتيح لمسؤولي الصحة رصد حالات التفشي الكبيرة خاصة عندما لا تكون الأعراض ظاهرة على حاملي الفيروس وبالتالي حث الناس على الخضوع لفحص أو اتخاذ تدابير وقائية.
وقال وزير البيئة، جورج يوستيس: "إنها خطوة مهمة نحو توفير صورة أوضح لنا بشأن معدلات العدوى على المستويين الوطني والمحلي لا سيما في المناطق التي قد يكون بها عدد كبير من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض وبالتالي لا يسعون لإجراء فحوصات".
وذكرت الحكومة أن مشروع فحص مياه الصرف يعمل بنجاح في جنوب غرب إنجلترا وتم تمديده الآن ليشمل 90 موقعا لمياه الصرف تغطي 22 بالمئة من إنجلترا، وأضافت أنها تسعى لتوسيع نطاقه مستقبلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا ترصد تفشي كورونا من "تحت الأرض" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.