بعد الانفصال الأوروبي.. بريطانيا توقع أول اتفاق تجاري كبير

وقعت بريطانيا واليابان رسميا، الجمعة، اتفاقية تجارية، تمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، للصحفيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو: "كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة".

وتابعت: "هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة".

ويأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، إلى اتفاق عام في سبتمبر.

وأوضح موتيغي أن التوقيع جاء بعد 4 أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات وقال: "هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة".

وقالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99 بالمئة من صادراتها لليابان ستكون معفية من الرسوم، وإنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

وقال موتيغي بعد التوقيع إنه اتفق مع تروس على العمل معا حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير 2021.