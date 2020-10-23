إسقاط درون حوثية "مفخخة" أطلقت باتجاه السعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من الأراضي السعودية .

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.

وكان التحالف قد أعلن في 11 أكتوبر الجاري عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية، كما اعترضت قوات التحالف طائرة مماثلة في 9 سبتمبر الماضي.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في 26 سبتمبر الماضي، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع الميليشيات الحوثية، في العاصمة اليمنية صنعاء.