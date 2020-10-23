رئيس الصين: بدون جيش قوى لن يكون هناك وطن

وفى خطاب ألقاه بقاعة الشعب الكبرى فى العاصمة بكين بمناسبة الذكرى السبعين لنشر جيش المتطوعين لمساعدة كوريا الشمالية، لأجل مقاومة قوات الأمم المتحدة وكوريا الجنوبية، وهنا يقول شى بينج، إن أى عمل يتسم بالنزعة الأحادية والاحتكار والتنمر، لن ينجح ولن يؤدى إلا إلى طريق مسدود، فى إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويستمر الخلاف بين أكبر اقتصادين فى العالم بسبب قضايا التنافس التجارى والتكنولوجى والأمن وحقوق الإنسان، وفيروس كورونا.
كما دعا شى إلى اتخاذ خطوات للإسراع بتحديث الدفاع والقوات المسلحة الصينية، مؤكدًا أنه "دون جيش قوى لا يمكن أن يكون هناك وطن قوى".
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