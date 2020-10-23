خبير هولندى يخترق حساب ترامب.. وتويتر ينفى

ووفقًا لصحيفة "دى فولكس كرانت" الهولندية، يبدو أن جيفيرز قد توصل إلى حساب ترامب عن طريق تخمين كلمة المرور هذه، وهى اختصار لجملة: "Make America Great Again ـ لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهى العبارة التى تستخدمها حملة ترامب شعارًا لحملته الانتخابية.
وقال جيفيرز: "توقعت أن يجرى صدّى بعد أربع محاولات فاشلة، أو سيُطلب منى على الأقل تقديم معلومات إضافية"، مضيفًا أن "سهولة الوصول إلى حساب ترامب تشير إلى أن الرئيس لم يستخدم تدابير أمنية أساسية مثل التحقق بخطوتين".
ويعنى ذلك أن جيفيرز كان قادرًا فجأة على التواصل مع متابعى ترامب عبر تويتر، وعددهم 87 مليون مستخدم، ما أصابه بشىء من الذعر، لذلك حاول خبير الأمن الإلكترونى تحذير الآخرين، مثل فريق حملة ترامب وعائلته، وأرسل رسائل عبر "تويتر" يسأل عما إذا كان شخص ما لفت انتباه ترامب إلى حقيقة أن حسابه الخاص به ليس آمنا.
وقام حينذاك بوضع إشارات لحسابات وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالى و"تويتر" نفسها، لكنه لم يتلقى أى رد.
بينما نفى موقع تويتر، صحة ادعاءات جيفيرز، وقال فى بيان: "لم نرَ أى دليل يدعم هذا الادعاء، بما فى ذلك من المقالة المنشورة فى هولندا اليوم، لقد طبقنا بشكل استباقى إجراءات أمان الحساب لمجموعة معينة من حسابات تويتر المرموقة والمرتبطة بالانتخابات فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك الفروع الفيدرالية للحكومة".
وبحسب الصحيفة الهولندية، فإنه مع ذلك، بعد يوم من فتح الحساب، لاحظ أنه تم تنشيط التحقق المكون من خطوتين على حساب ترامب، وبعد يومين، تواصلت معه الخدمة السرية وشكروه على لفت انتباههم إلى المشكلة الأمنية.
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