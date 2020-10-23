كورونا يضرب تركيا بقوة.. والسلطات تمنع صلاة الجنازة لإخفاء الوفيات

يشار إلى أن السلطات التركية، قررت فى وقت سابق، وقف إقامة صلوات الجنازة فى المساجد، بهدف إخفاء أعداد الوفيات الحقيقية الناجمة عن فيروس كورونا.
من جانبه، قال ألباى أنتمين عضو حزب الشعب الجمهورى، إن مساجد المحافظات التى ترتفع بها معدلات الوفاة بسبب كورونا، تلقت أوامر بوقف إقامة صلوات الجنازة، وفقا لموقع "أحوال" التركى.
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