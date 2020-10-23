تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة و 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة. وأشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى إجراء 1935 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الصحة الفلسطينية أنه تم تسجيل حالة وفاة في مجمع الشفاء الطبي لشخص كان يعاني من امراض مزمنة والكبد الوبائي وجلطة دماغية حادة. كما رصدت الصحة الفلسطينية تعافي 88 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا. ولفتت إلى أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5175 إصابة منها 1937 حالة نشطة وتعافي 3208 حالات و30 وفاة

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