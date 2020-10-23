التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي اليوم الجمعة اعتراضه وتدميره لـ طائرة دون طيار حوثية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.
واعتراض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأسبوع الماضي طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية مففخة على مدينة نجران السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .
وأعلنت الأمم المتحدة، نزوح 24 ألف أسرة في اليمن منذ بداية العام الحالي، جراء الصراع الدائر في البلد للعام السادس تواليا.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، إن "مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة رصدت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، نزوح ما يقرب من 24 ألف أسرة مرة واحدة على الأقل في مختلف أنحاء اليمن".
وأضافت: "ندعم حاليا أكثر من 13 ألف أسرة تعيش في 55 موقعا للنزوح في أنحاء البلاد من خلال فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها".
وأعلنت المنظمة الأممية في يوليو الماضي، أن "أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، أجبروا على الفرار بسبب القتال وانعدام الأمن منذ يناير.
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