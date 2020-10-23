بعد عريقات.. كورونا يصيب مسؤولين فلسطينيين

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، عن إصابته والوزير أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد.
وقال الأحمد على "فيسبوك": "تأكدت إصابتي والوزير أحمد مجدلاني، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس وفق ما ذكر موقع لبناني.
وأضاف الأحمد عبر الفيس بوك: "لا أشعر بأي أعراض للفيروس، وإصابتي تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الأطباء".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد نقل يوم الأحد الماضي إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بكورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.
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