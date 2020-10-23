بقضية اغتصاب عقيد.. القضاء الأمريكي يرفض تبرئة صاحب ثاني أعلى رتبة بالجيش

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أمس، أن محكمة أمريكية أصدرت حكمًا في اتهامات ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي " سيدة" ، ضد الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، جون هايتن، وهو صاحب ثاني أعلى رتبة عسكرية في الجيش الأمريكي.

وقالت المجلة، إن حكم قاضي المحكمة الجزئية الامريكية لمنطقة وسط كاليفورنيا، مايكل فيتزجيرالد، كان بمثابة انتصارًا ضخمًا للعقيد المتقاعد، السيدة كاثرين سبليتستوسر، وذلك بعد أن قالت القوات الجوية الأمريكية العام الماضي، إنه لا يمكن إثبات اتهاماتها ضد الجنرال هايتن.

واتهمت كاثرين الجنرال الأمريكي هايتن، بالاعتداء الجنسي عليها دون إرادتها في غرفة بفندق خلال مؤتمر جرى عام 2017.

وأنكر هايتن اتهامات كاثرين وأدعى أنها لا تستطيع أن تقاضيه لأن الاعتداء المزعوم الذي تتحدث عنه كان في إطار الخدمة العسكرية، ما يعني أنه لا يمكن مقاضاته في محكمة مدنية، ولا يمكن للقوات مقاضاة رؤسائهم بشكل عام، وفقًا لإعلان "فيريس".

وردًا على إدعاء هايتن، رفض القاضي الأمريكي مزاعمه، باعتبار أن الاعتداء الجنسي المزعوم لا يمكن أن يخدم أي غرض عسكري.

وعلقت المتحدثة باسم هايتن، الرائد بالقوات الجوية، تريشا جيلبو، على قرار القاضي قائلة: "إن وزارة العدل تعيد النظر في الحكم. وكما الحال في جميع الدعاوى القضائية الجارية لن نعلق على التفاصيل".

وتقول الدعوى القضائية التي رفعتها كاثرين ضد هايتن، إن الأخير جاء إليها في غرفتها في ديسمبر عام 2017 عندما كان قائدًا في القيادة الاستراتيجية الأمريكية، وكانوا يحضرون منتدى ريجان القومي للدفاع في سيمي فالي بكاليفورنيا، وبمجرد أن دخل هايتن غرفتها اعتدى عليها جنسيًا وعندما رفضتها انتقم منها لاحقًا باستخدام منصبه.