تحرض على الفسق والفجور.. تفاصيل القبض على ممثلة أردنية بـ الكويت

افادت تقارير صحفية إن أجهزة الأمن الكويتية ألقت القبض على الممثلة الأردنية سوسن هارون، للتحقيق معها بسبب مقاطع فيديو وصفت بأنها "خادشة للحياء ومحرضة على الفسق والفجور".

ووفق ماذكرته العين الإماراتية فقد أفادت التقارير بإنه تم الاتصال بسوسن هارون من قبل النيابة العامة، لكن هاتفها كان مغلقا، فتم جلبها وإحضارها من قبل رجال المباحث، وحجزها 21 يوما على ذمة التحقيق.

وذكر الموقع إنه لم يصدر عن الفنانة الأردنية أي تعليق على هذا الموضوع.

يذكر أن سوسن هارون شاركت فيديو منذ أشهر، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، "تشكر فيه والدتها على الحمام، وصرحت بأنها لا تستطيع تنظيف شعرها حتى اليوم، وأن والدتها هي من تقوم بذلك، وأن الأمر ليس له علاقة بالعمر وسوف تبقى تتدلع على والدتها، حتى لو أصبح عمرها 60 سنة".