لشراء لقاحات كورونا.. إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقيات جديدة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم، الجمعة، عن مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، قوله إن "هناك جهود دبلوماسية من وراء الكواليس، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل أن تكون لقاحات كورونا متاحة لمواطني إسرائيل بأسرع ما يمكن".

ورفض المسؤول نفسه تأكيد أو نفي أن بين اللقاحات الجاري التفاوض حولها هو لقاح تطوره شركة "سبوتنيك" الروسية أو لقاح صيني.

وقال إنه من الجائز أنه قد تم توقيع اتفاقيات، ولكن ليس بالإمكان النشر عنها.

وأفادت مديرة شعبة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. إيميليا آنيس، خلال اجتماع لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، بأن طاقم مواجهة الوباء اجتمع، بهدف تحديد قواعد منح لقاح كورونا للمواطنين.

وقالت آنيس خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي جرى خلاله التداول في استعداد جهاز الصحة لفصل الشتاء، إنه "لن يكون هناك نقصا في تطعيمات الانفلونزا ويصل المزيد من التطعيمات طوال الوقت والأنواع تحددها منظمة الصحة العالمية وهناك تعليمات وضعتها الدائرة الطبية حول كيفية التصرف في المجتمع والمستشفيات، للتمييز بين الانفلونزا وكورونا".

وأضافت أنه "تقرر أنه عندما يصل شخص ما لديه أعراض كورونا أو انفلونزا، إجراء فحوص لكورونا أولا، وأن تجري الفحوصات للانفلونزا في عيادات خاصة فقط".