البحرية المصرية تغيث سفينة تركية.. وتنقذ ركابها

تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ سفينة تحمل العلم التركي في البحر المتوسط، على ما أورد مراسلنا في القاهرة، الجمعة.

وجاء تحرك البحرية المصرية بعدما أطلقت السفينة التركية نداء استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر، الخميس، يفيد بحدوث عطل فني مفاجئ. وكانت السفينة التركية على بعد 270 كيلومترا شمالي سواحل مدينة سيدي براني الساحلية المصرية. وبعدما رصدت البحرية المصرية نداء الاستغاثة، تحركت على الفور الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وجرى إجلاء جميع ركاب السفينة على متن الفرقاطة المصرية. وكان على متن السفينة التركية 57 شخصا هم 48 رجلا و6 سيدات و3 أطفال من جنسيات عدة. وأوضح مراسلنا أن جنسيات الموجودين على متن السفينة كانت على النحو التالي 31 عراقيا و23 إيرانيا وتركيان اثنان ومصري. وسحبت السلطات المصرية السفينة إلى أن رست على رصيف قاعدة "3 يوليو البحرية" في منطقة مطروح، حيث تم تقديم العلاج الطبي لكافة ركاب السفينة.

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