رغم الحظر الشامل.. الأردنيون يخرجون لأداء صلاة الجمعة

سمحت السلطات الاردنية للمصلين بأداء صلاة الجمعة في المساجد ضمن إرشادات وتدابير صحية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وافاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد في تصريحات صحفية ، إن أمر الدفاع 19 يشير إلى أن الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل المقرر سيكون سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.

وذكر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إن الذهاب إلى المساجد سيكون سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة فقط (12:15 -01:15 مساءً).

وأشار الي أنه يتوجب على المصلين الالتزام بوضع الكمامات ولبس القفازات قبل دخول المسجد وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل.

كما حث إلى عدم اصطحاب الأطفال دون سن 15 عاما والمرضى وكبار السن إلى المساجد، مؤكدا على جميع العاملين في المساجد تنفيذ التعليمات والإبلاغ عن المخالفات.

ودعا الأئمة بعدم إكمال الصلاة في حال عدم التزام المصلين مبينا أن "أي مسجد سيخالف لن نتردد بإغلاقه".

وشدد الخلايلة على عدم الإطالة في الخطبة والصلاة

واوضح وزير الأوقاف أن الحكومة حريصة على استمرارية صلاة الجمعة وكل الإجراءات للمحافظة على صحة الناس.

وأكد العايد أن موضوع صلاة الجمعة كان في مقدمة النقاش حول كيفية تنفيذ الحظر الشامل أيام الجمعة، فالحكومة حريصة على حماية صحة المواطنين خلال أدائها."