الاتحاد الأفريقي: القارة كانت قادرة على الاستجابة بشكل استباقي لتهديد كورونا

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وأكد رامافوزا على أنه تم تعيين مبعوثين خاصين لحشد الدعم الدولي لحزمة تحفيز اقتصادي شاملة لأفريقيا. مضيفًا أنه من خلال التعاون على المستوى القاري، تم تشكيل فرقة العمل الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا، وتم إنشاء الشراكة من أجل حملة اختبار Covid-19 ، كما سلط رئيس الاتحاد الأفريقي الضوء على إطلاق منصة إفريقيا للمستلزمات الطبية المبتكرة لضمان حصول جميع البلدان الأفريقية على المعدات الطبية والتشخيصات والإمدادات الأساسية الأخرى بأسعار معقولة.
وأشاد رامافوزا بالجهود المشتركة للتصدي للوباء، قائلًا إن القارة كانت قادرة على الاستجابة بشكل استباقي لتهديد COVID-19 بسبب العمل العظيم لمفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء. كقارة ، نظل متحدين في دعوتنا للوصول العادل إلى لقاح COVID-19 بمجرد تطويره.
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