الهند تسجل أقل من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

سجلت الهند 54 ألفا و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و690 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الجمعة - بارتفاع حصيلة المصابين في البلاد إلى 7 ملايين و761 ألفا و312 شخصا فيما بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفا و306 أشخاص. ووفقا لأحدث البيانات، انخفض عدد الحالات النشطة في الهند بمقدار 20 ألفا و303 أشخاص ليسجل 695 ألفا و509 حالات.

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