وزير الصحة التركي يحذر: البلاد تشهد تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا

حذر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، من أن تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا بدأ الظهور في تركيا مرة أخرى بشكل واسع، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالمرض خلال الفترة الماضية.

وقال قوجة في حديث للصحفيين بمحافظة بورصة شمال غربي البلاد، إن 40% من إجمالي الإصابات في تركيا تم تسجيلها في اسطنبول، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات هناك أكثر بخمس مرات من عدد الإصابات في أنقرة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأشار قوجة إلى أن تركيا كانت تفكر في إعادة فرض بعض القيود للحد من انتشار الفيروس مثل أوامر البقاء في المنزل للأطفال وكبار السن، أو حتى فرض إغلاق عام في العطلة الإسبوعية، لكنها ستتجنب خنق التعافي الاقتصادي في البلاد.