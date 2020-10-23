تعليق روسيا حول تبادل الاتهامات بين ترامب وبايدن بالتواطؤ مع بوتين

علق قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، على المناظرة الرئاسية التي جرت مساء أمس، بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الموظفين في الكرملين لم يشاهدوا المناظرة الرئاسية ولكنهم قرأوا عنها في وسائل الإعلام، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين للمناظرة والاتهامات المتبادلة بين ترامب وبايدن حول العلاقات مع روسيا: "نحن بالطبع قرأنا الكثير من الأشياء على وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع ولكننا لم نشاهد المناظرة نفسها. على أية حال، ربما يكون الهدف الرئيسي لتلك المناظرات هو الناخبين الأمريكيين أي الشعب الأمريكي عليهم أن يحكموا من فاز في المناظرات وليس نحن".

وتابع: المنافسة في كراهية أكبر لروسيا.. هذا أصبح بالفعل منهجًا لجميع العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة مع الأسف. نحن ندرك ذلك تمامًا ولا يسعنا إلا التعبير عن الأسف".