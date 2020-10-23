بشرى سارة.. إعلان هام وعاجل من الأمم المتحدة بشأن ليبيا

أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، بيانًا هامًا وعاجلًا بشأن الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "بشرى سارة لليبيين.. تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

وأضافت: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياـ، ستيفاني وليامز.