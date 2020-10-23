فرنسا: 2 مليار يورو تكلفة حظر التجوال الجديد

كشف وزير المالية الفرنسى، برونو لو مير، اليوم الجمعة، عن أن تكلفة الحظر المفروض فى معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من مليارى يورو ـ ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكى، وذلك بعدما مددت الحكومة الحظر فى مختلف أنحاء البلاد.





وفى تصريحاته لإذاعة "يوروب 1"، قال لو مير إن 6 أسابيع من الحظر بين السادسة صباحا والتاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية، سيكلف الاقتصاد أكثر من مليارى يورو، مضيفًا أن "هذه التكاليف كانت متوقعة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج". وتابع: "أيدنا البنك المركزى الأوروبى، ودعمتنا كريستين لاجارد رئيسة البنك، من البداية بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها، سنفعل، لكن الوقت لم يحن بعد"، فى إشارة إلى 6 مليارات يورو أنفقتها فرنسا، من إجمالى 9 مليارات حصلت عليها من صندوق التضامن الأوروبى.

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