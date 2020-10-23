للمرة الأولى.. أكثر من 200 ألف إصابة كورونا يومية فى أوروبا

وأعلنت أوروبا 100 ألف إصابة فى يوم واحد لأول مرة فى 12 أكتوبر، ووصل إجمالى الإصابات حتى الآن إلى 7.8 ملايين إصابة مؤكدة، إضافة إلى 247 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، رصدت إيطاليا، والنمسا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والبوسنة أعلى عدد فى يوم واحد، أمس الخميس، إذ تسجل منطقة أوروبا إصابات يومية أكثر من الهند، والبرازيل، والولايات المتحدة مجتمعة، وذلك خاصةً بسبب إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التى أجريت فى الموجة الأولى من الجائحة.

وفى الوقت الذى بلغ فيه عدد الإصابات حول العالم 41.4 مليون حالة تقريبًا، و1.1 مليون وفيات، تمثل أوروبا ما يقرب من 19% من الإصابات عالميًا، وحوالى 22% من الوفيات فى العالم، بسبب الفيروس.