روسيا : اعتقال إرهابيين من جماعة التكفير والهجرة فى شمال القوقاز

قال جهاز الأمن الفيدرالى فى روسيا، اليوم الجمعة، إن عناصره تمكنت من تفكيك خليتين للإرهابيين الدوليين من جماعة "التكفير والهجرة"، فى جمهوريتى قراشايفو شركيسيا، وداغستان، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية كانت تروج لأفكار تدعو إلى رفض السلطات العلمانية وإقامة ما يسمى بـ"الخلافة".





ووفقًا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، قال بيان للمخابرات الروسية، إن "هؤلاء دعوا المسلمين الروس إلى رفض القوانين والمؤسسات العلمانية للمجتمع المدنى، ودعوا أيضًا إلى إقامة دولة (ثيوقراطية للخلافة الإسلامية) فى شمال القوقاز، وعملوا فى مجال تجنيد أنصار لهم". وأوضح البيان أن رجال الأمن عثروا أثناء المداهمة على ثلاث قنابل يدوية، و3 مسدسات، وخراطيش من عيارات مختلفة، وبندقية صيد، وأسلحة أخرى، بالإضافة إلى الكثير من المطبوعات المتطرفة.

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