أعلنت إمارة عسير بالمملكة العربية السعودية عن مشاركة شركة أرامكو بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة.
جاء ذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة في إمارة عسير وفق ماذكرته وسائل إعلام سعودية.
ووفق مقطع فيديو نشرته إمارة عسير عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فإن الشركة تساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.
جاء ذلك بعد يوم من قيام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بجولة بالطائرة تفقد خلالها موقع حريق جبل غلامة بتنومة، ووقف على جهود الفرق الميدانية المشاركة في عمليات الإخماد.
وكان الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير قد اوصي بالقيادات الأمنية والخدمية المشاركة في تنفيذ خطة إخماد الحريق بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، حيث وجه محافظي النماص وتنومة بتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد الفرق الميدانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات السعودية تستعين بعملاق النفط أرامكو لاطفاء حريق تنومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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