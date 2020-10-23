نيويورك تايمز: أمريكا تقر رسميا استخدام عقار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) رسميا عقار ريمديسيفير كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى مصابي كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهي خطوة تشير إلى ثقة الحكومة الأمريكية في استخدامه الآمن والفعال للمرضى في المستشفيات.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - عن الـ /إف دي إيه/ قولها إنها وافقت على استخدام العقار المضاد للفيروسات للبالغين والأطفال المرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر على ألا يقل وزن المصاب عن 40 كيلوجراما (حوالي 88 رطلا) والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي مايو الماضي، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، على مرضى كورونا في حالات الطواريء بعد أن وجدت تجربة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة أن العقار قلل ولو بشكل متواضع من الفترة التي يحتاجها المصاب في المستشفى للتعافي. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول هذا الدواء بعد أن بدأت تظهر عليه الأعراض في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن ريمديسيفير لا يمنع الوفيات بين مرضى كوفيد-19.

ورأت (نيويورك تايمز) أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الرسمية الآن تشير إلى أن عقار ريمديسيفير تمكن من اجتياز عقبات تنظيمية أكثر صرامة تتضمن مراجعة أكثر شمولا للبيانات السريرية وجودة التصنيع منذ أن حصل على ترخيص لاستخدامه في الحالات الطارئة مايو الماضي.

ونقلت عن تصريح مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفين إم هان - في بيان - قوله "تلتزم إدارة الغذاء والدواء بتسريع تطوير وتوافر علاجات كوفيد-19 خلال حالة الطواريء الصحية العامة غير المسبوقة هذه. وموافقة اليوم مدعومة ببيانات من تجارب سريرية متعددة قامت الإدارة بتقييمها بدقة وتمثل معلما علميا هاما في جائحة كورونا".