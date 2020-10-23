وقالت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا حدث مهم للشعب الليبي، مشيرة إلى أن الاتفاق يعيد كل القوات العسكرية المتقدمة لثكناتها ويعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وأشارت ستيفاني إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتة إلى تعليق كل اتفاقات التدريبات العسكرية داخل ليبيا، ما يعني إنهاء الدور العسكري التركي في ليبيا.
ومنحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة 3 أشهر لمغادرة البلاد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على وضع تصنيف لكل الجماعات المسلحة في ليبيا.
ونوهت ستيفاني إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، لافتة إلى أن البعثة الأممية ستطلب من مجلس الأمن اعتماد قرار وقف إطلاق النار في البلاد.
ويمثل هذا الاتفاق ضربة قوية لتركيا، التي عمدت خلال الأشهر الماضية على إرسال المرتزقة والمسلحين من سوريا إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي، كما يحظر هذا الاتفاق الوجود العسكري التركي داخل الأراضي الليبية بغرض التدريب، وهي الوسيلة التي استخدمتها أنقرة عند توقيع اتفاق التعاون العسكري مع حكومة الوفاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا في مأزق.. الأمم المتحدة تمهل المرتزقة 3 أشهر للخروج من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.