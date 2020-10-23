تركيا في مأزق.. الأمم المتحدة تمهل المرتزقة 3 أشهر للخروج من ليبيا

وقالت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا حدث مهم للشعب الليبي، مشيرة إلى أن الاتفاق يعيد كل القوات العسكرية المتقدمة لثكناتها ويعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأشارت ستيفاني إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتة إلى تعليق كل اتفاقات التدريبات العسكرية داخل ليبيا، ما يعني إنهاء الدور العسكري التركي في ليبيا.

ومنحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة 3 أشهر لمغادرة البلاد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على وضع تصنيف لكل الجماعات المسلحة في ليبيا.

ونوهت ستيفاني إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، لافتة إلى أن البعثة الأممية ستطلب من مجلس الأمن اعتماد قرار وقف إطلاق النار في البلاد.