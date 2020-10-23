لا يشمل الجماعات الإرهابية.. اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يدخل حيز التنفيذ

وقالت البعثة الأممية إن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل الجماعات الإرهابية في ليبيا، لافتة إلى أن المرتزقة الأجانب أمامهم 3 أشهر لمغادرة البلاد، وفقًا للاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية.
وأوضحت البعثة أن هناك مناقشات مقبلة ستتناول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودمج المجماعات المسلحة داخل المؤسسات الليبية.
وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن يتلقى اتفاق وقف إطلاق النار دعمًا دوليًا والدفع لإنجاحه، داعية إلى الاستماع لإرادة الشعب الليبي.
واعتبرت البعثة الأممية أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا حدث مهم للشعب الليبي، مشيرة إلى أن الاتفاق يعيد كل القوات العسكرية المتقدمة لثكناتها ويعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
ونوهت البعثة إلى تعليق كل اتفاقات التدريبات العسكرية داخل ليبيا بموجب الاتفاق، ما يعني إنهاء الدور العسكري التركي في ليبيا.
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