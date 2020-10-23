لا يشمل الجماعات الإرهابية.. اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يدخل حيز التنفيذ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق والجيش الليبي اليوم حيز التنفيذ.

وقالت البعثة الأممية إن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل الجماعات الإرهابية في ليبيا، لافتة إلى أن المرتزقة الأجانب أمامهم 3 أشهر لمغادرة البلاد، وفقًا للاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية.

وأوضحت البعثة أن هناك مناقشات مقبلة ستتناول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودمج المجماعات المسلحة داخل المؤسسات الليبية.

وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن يتلقى اتفاق وقف إطلاق النار دعمًا دوليًا والدفع لإنجاحه، داعية إلى الاستماع لإرادة الشعب الليبي.