أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 16 غارة على 4 محافظات

طيران العدوان يشن 16 غارة على 4 محافظاتاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 241 خرقاً بينها غارتان لطيران تجسسي مقاتل في شارع الـ 50 والفازة وتحليق طائرة حربية في أجواء شارع الـ50 ، و 24 طائرة تجسسية في حيس والجبلية والتحيتا وشارع الـ 50 والفازة .

وتضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والتحيتا و 37 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 377 قذيفة و 175 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى استحداث جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية على الخط العام بمديرية التحيتا.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة، غارتين على مديرية الظاهر.

وفي محافظة مأرب أفاد المصدر بأن الطيران شن أربع غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديريتي صلب ومدغل.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مديرية خب والشعف وبغارة مديرية الحزم في محافظة الجوف.

