أوروبا: وقف إطلاق النار فى ليبيا نقطة انطلاق جيدة.. والأسابيع المقبلة حاسمة

وأكد الاتحاد الأوروبى، أنه سيتم العمل مع جميع الأطراف الليبية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن اللجان العسكرية الليبية المشتركة، وقعت اليوم الجمعة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات فى جنيف برعاية الأمم المتحدة.

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