عاجل.. إيران تفرض عقوبات على السفير الأمريكى فى العراق ودبلوماسيين آخرين

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة، فرض عقوبات على السفير الإيرانى لدى بغداد، إيراج مسجدى، متهمة إياه بالسعى لزعزعة استقرار العراق، وارتباطه بعلاقات مع الميليشيات العراقية، إضافة إلى فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولى حزب الله الشيعى اللبنانى، وهما عضوا المجلس المركزى للحزب، الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادى.
ووفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السفير الإيرانى إيراج مسجدى، أشرف على برنامج لتدريب هذه الميليشيات ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات، قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف فى العراق".
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