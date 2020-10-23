وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت تسجيل 20 ألفا و986 حالة إصابة جديدة و155 وفاة بفيروس كورونا. وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأن هذه الإحصائية القياسية تُعد أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها داخل إسبانيا منذ بدء انتشار المرض أوائل العام الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة الإسبانية: إصابات كورونا تتجاوز 3 ملايين حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.