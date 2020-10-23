الوكالة الأمريكية للدواء: ترخيص ريمديسيفير كليا لمعالجة كورونا

وبحسب "فرانس برس"، أكدت شركة "جلعاد" تلقيها ترخيصًا لاستعمال الدواء الذى يباع تحت اسم "فيكلورى"، موضحة أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لوباء كورونا الذى حصل حتى اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائى.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص، لكن للاستخدام فى الحالات الطارئة فقط. ويمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحية إلغاء هذه التراخيص التى منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

فيما ارتفعت أسهم "جلعاد" فى بورصة نيويورك، وبنسبة 4%، بعد الإعلان عن الترخيص الكلى لدوائها ريمديسيفير، الذى يعد من بين أول العقارات التى أظهرت فعالية نسبية خلال تجارب صارمة فى خفض عدد الأيام الضرورية لتعافى مصابى كوفيد-19 فى المستشفيات.

وبحسب الوكالة الأمريكية للدواء، يمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كيلوجرامات، بشرط أن يكونوا فى المستشفيات أو فى بيئة مشابهة. كما تم منح ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال أقل من 12 عاما، ويتجاوز وزنهم 3.5 كيلوجرامات.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بوباء كورونا، بداية أكتوبر الجارى.