بعد بريكست.. بريطانيا توقع أول اتفاق تجارى كبير مع اليابان

وقعت بريطانيا أول اتفاقية تجارية لها بشكل رسمى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى ، اليوم الجمعة، مع اليابان، وذلك تزامنًا مع الصعوبات التى تواجه إبرام اتفاق بين المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين.





وفى تصريحات للصحفيين بعد إتمام مراسم التوقيع فى طوكيو، قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس: "كم هو ملائم أن تكون فى بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة. هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة تبرم منذ أصبحت المملكة المتحدة دولة تجارية مستقلة من جديد"، حسبما نقلت "رويترز".

وبحسب الوكالة، يأتى التوقيع بعدما توصلت تروس ووزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، إلى اتفاق عام فى سبتمبر.

ومن جانبه، أوضح موتيجى أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط من المفاوضات، قائلاً: "هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة، على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة"، لافتًا إلى أنه اتفق مع الوزيرة البريطانية على العمل معًا ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ فى مطلع يناير 2021.

وقالت بريطانيا، إن الاتفاق يعنى أن 99% من صادراتها لليابان ستكون معفية من الرسوم، وأنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه إسترلينى، ما يعادل 19.9 مليار دولار فى الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

ويلغى الاتفاق الجديد الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولاً إلى صفر فى 2026، ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبى.