كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر

سجلت كوريا الجنوبية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 ألفا و698 حالة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها- في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ شهر.مضيفة أن أحدث الإحصائيات جاءت في ضوء استمرار الإصابات الجماعية المتفرقة في مستشفيات رعاية المسنين وغيرها من المرافق المعرضة للمخاطر.

ومقارنة مع منتصف أغسطس وأوائل سبتمبر عندما تجاوز العدد 100 إصابة يوميا، تمكنت البلاد إلى حد كبير من إبطاء انتشار الفيروس، مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة.

وتحث السلطات الصحية الجمهور على الاستمرار في الحفاظ بشكل شامل على التدابير الصحية تحت قيود المستوى الأول من مستوى التباعد الاجتماعي، حيث تستمر الإصابات الجماعية المتفرفة في الارتفاع في المرافق المعرضة للخطر.

وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الصحة "يون تيه-هو" إنه يجب ألا نخفف حذرنا لأن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا انحرفت إلى حد ما عن الاتجاه التنازلي في الإصابات الجديدة الذي تشهده البلاد منذ أسابيع.

وحذرت الوكالة من أن عودة انتشار كورونا يمكن أن تحدث في أي وقت مع تفشي المرض بشكل متفرق.

وتظل السلطات الصحية أيضا في حالة تأهب حول احتمال تفشي فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية معا في فصل الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 17 إصابة وافدة من الخارج، ليصل العدد الإجمالي إلى 3616. ومن بينها، كانت 6 إصابات وافدة من الولايات المتحدة، إصابتان من كل من بنغلاديش ونيبال والكويت وفرنسا، وإصابة واحدة من كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 455. وبلغ معدل الوفيات 77ر1 %.

وظل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة دون تغيير عند الـ62 حالة، فيما ارتفع عدد الأشخاص المتعافين بزيادة 70 شخصا إلى 23 ألفا و717 شخصا.