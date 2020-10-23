أول رد خليجي على الإساءة الأوروبية للرسول الكريم

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بصدد إصدار بيانين يستنكران فيه الإساءة إلى الرسول الكريم.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة أن الموقف الكويتي لا يختلف عن موقف المنظمتين حيث سيكون ضمن إطار بيان المنظمتين اللتين تتمتع الكويت بعضويتهما.

وأفادت الصحة بان المصدر الحكومي الكويتي انتقد موقف اليمين المتطرف في أوروبا والذي أكد بأنه لن يعالج قضية التطرف، بل سيزيد من فتيل العنف والتحريض، وينشر الكراهية ويؤجج مشاعر الغضب بين الشعوب.

وشدد المصدر في تصريحاته علي أن هذا الموقف يتطلب وبقوة وقفة جادة لوقف هذه الكراهية بين شعوب العالم، لأن الإساءة إلى الأديان ورموزها ليست من حرية الرأي وإنما دعوة لبث الكراهية.

وكان رؤساء 13 إقليما فرنسيا، قد اصدروا، كتاب كاريكاتير سياسي وديني ونشروه في المدارس، ردا على مقتل مدرس التاريخ الذي أظهر لطلابه كاريكاتيرا عن نبي الإسلام "محمد" خلال حصة دراسية.

وقال رئيس اتحاد رؤساء هذه الأقاليم، رينو ميوزيلييه: "نحن رؤساء أقاليم فرنسا، أخذنا زمام المبادرة بتحضير كتاب للنشر، يجمع أهم صور الكاريكاتير السياسية والدينية التي ظهرت في وسائل الإعلام المحلية والوطنية".