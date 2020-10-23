الوضع خطير.. عائلة عريقات تكشف تطورات حالته الصحية

أفادت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لوكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن وضعه الصحي ما زال حرجا.
وقالت العائلة إن صائب عريقات ما زال متصلا بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) لدعم وظائف الجهاز التنفسي.
يذكر أن ابنة عريقات، أكدت إن طبيبًا يعالجه من فيروس كورونا المستجد أجرى له عملية دقيقة بالرئة الأربعاء لفحص حالة جهازه التنفسي.
وذكرت سلام عريقات على تويتر، أن والدها مازال متصلا بأنابيب متصلة بدورها بجهاز دعم الحياة خارج الجسم، الذي يقوم بعمل الرئتين عن طريق نقل الأكسجين إلى الدم.
وأضافت سلام عريقات وهي طبيبة أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على النتائج، مضيفة "نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
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